Sistema Anchieta-Imigrantes tem tráfego tranquilo

Segundo a Ecovias, concessionária que administra a Rodovia Cônego Dômenico Rangoni e o sistema Anchieta-Imigrantes, os motoristas que utilizaram a via neste domingo não encontraram nenhum ponto de congestionamento.

Ao todo, 260 mil veículos se dirigiram ao litoral sul neste feriado. Destes, apenas 50 mil ainda não retornaram. O número foi abaixo do esperado pela Ecovias, que divulgou a expectativa de 340 mil automóveis descendo a serra sentido litoral.

O sistema Anchieta-Imigrantes, para quem volta do litoral sul e Baixada Santista, também registrou boas condições de tráfego. Por volta das 10 horas da manhã foi instalada a operação subida 2X8, que disponibiliza todas as pistas da rodovia para quem está indo em direção à capital, e apenas a via sul da Anchieta para os motoristas que se dirigem ao litoral.

Balsas. - Situação tranquila também na travessia de balsas, que liga Santos ao Guarujá. A fila de espera não passou dos 15 minutos para ambos os sentidos, e oito embarcações fizeram as viagens. Durante o feriado, a operação de travessias foi normal nas cidades de Santos e Guarujá. A situação foi diferente na quinta-feira (28) quando, em virtude do aumento da maré, a operação das embarcações foi reduzida e a fila de espera dos motoristas chegou a 6 quilômetros, se estendendo pela Avenida da Praia de Santos.

A previsão da Dersa para este feriado é de que aproximadamente 233 mil veículos utilizem as travessias litorâneas nas ligações Santos/Guarujá, Guarujá/Bertioga, São Sebastião/Ilhabela, Cananéia/Ilha Comprida, Cananéia/Continente e Iguape/Juréia. Para atender a demanda de usuários, entre os dias 27 a 31 de março foram colocadas em operação 23 embarcações, que têm capacidade de transportar 862 veículos.