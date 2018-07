Sistema Anchieta-Imigrantes teve Natal sem mortes O Sistema Anchieta-Imigrantes, que liga São Paulo à Baixada Santista (SP), não registrou acidentes com mortes no feriado prolongado de Natal, segundo balanço divulgado hoje pela Concessionária Ecovias, que administra as rodovias. De acordo com a Ecovias, entre os dias 22 e ontem, foram contabilizados cem acidentes: 78 sem vítimas e 22 com vítimas. Ao todo, os acidentes deixaram 68 feridos - 58 com ferimentos leves e dez em estado grave. No mesmo período de 2007, foram registrados 179 acidentes, 76 com vítimas e 103 sem vítimas. Das 166 vítimas, cinco ficaram em estado grave e 161 foram removidas com ferimentos leves. Em 2007, também não foi registrada nenhuma morte. Entre os 5.952 atendimentos realizados pela concessionária em 2008, 180 foram socorros médicos; 2.712, socorros mecânicos, e 3.060, atendimentos por guincho. Ainda segundo a concessionária, mais de 471 mil veículos usaram as estradas do sistema para chegar à Baixada Santista no feriado. Até a meia-noite de ontem, 341 mil veículos tinham retornado à capital. O número ficou dentro das previsões da concessionária, que esperava entre 425 e 575 mil veículos viajando para o litoral. Na sexta-feira, a concessionária registrou os maiores índices de lentidão. A chuva que atingiu o sistema durante todo o dia causou congestionamentos principalmente na saída de São Paulo pela Rodovia dos Imigrantes até a altura do pedágio. Outro ponto de lentidão foi registrado entre os quilômetros 62 e 70 da Imigrantes, na região dos semáforos, em São Vicente. A contagem mais alta no sentido litoral foi registrada entre 15 e 16 horas de sexta-feira, quando 7.667 veículos passaram pelos pedágios do sistema. No sentido capital, o pico de veículos foi registrado na noite de domingo, entre 21 e 22 horas, quando 6.745 veículos subiram a serra.