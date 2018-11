Sistema cai e polícias de SP não podem registrar B.O. As Polícias Civil e Militar e o Corpo de Bombeiros da capital paulista estão sem sistema hoje. Desde a madrugada, quem tem ido aos distritos policiais para registrar boletins de ocorrência está sendo orientado a retornar mais tarde. Em caso de flagrantes, os detidos e as testemunhas têm de aguardar no DP até o sistema ser restabelecido, segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP). Por enquanto, a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo (Prodesp), responsável pelos sistemas dos órgãos, e a Telefônica não se pronunciaram sobre o caso. A empresa de telefonia confirmou apenas que houve um problema na rede de internet. As duas devem emitir ainda hoje um comunicado para explicar a situação.