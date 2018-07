Sistema Cantareira: nível cai para 16,9% da capacidade O nível dos reservatórios do Sistema Cantareira recuou novamente, e agora está em 16,9% da capacidade, ante 17,1% registrado ontem, 24, segundo informações constantes do site da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). É a pior marca história já registrada no sistema.