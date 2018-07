Sistema de CNHs do Detran em SP continua fora do ar Os serviços relacionados à emissão ou renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) continuam indisponíveis no Departamento Estadual de Trânsito (Detran) de São Paulo nesta sexta-feira, 26. A pane nos computadores do órgão começou na quarta-feira e atinge todas as unidades do Estado.