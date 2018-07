Sistema de emissão de CNH está fora do ar em SP

Segundo nota do departamento, os sistemas ligados a esse serviço estão fora do ar. "A Prodesp, responsável pelos sistemas de tecnologia da informação do Detran, está trabalhando para que a situação seja normalizada o quanto antes", diz a nota do órgão, que não estima um prazo para a solução do problema.

O texto não diz quantas pessoas estão sendo prejudicadas. Em média, 20 mil pessoas obtêm a carteira ou renovam o documento por dia no Estado, segundo balanço divulgado pelo departamento no ano passado. O problema não atinge pessoas cujos documentos já foram emitidos - quem marcou de pegar a CNH nesta quinta nos postos de atendimento.

A orientação do órgão é que, antes ir aos locais de atendimento do Detran, o cidadão deve ligar para o Disque-Detran e buscar informações. Telefones do Dique-Detran: São Paulo e Região Metropolitana: (11) 3322-3333; Demais cidades: 0300-101-3333.