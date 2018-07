Sistema de passaportes da PF está fora do ar O sistema utilizado pela Polícia Federal (PF) para realização de pedido e emissão de passaportes está fora do ar desde as 15 horas de quarta-feira (23) e não há prazo para o retorno do sistema. A indisponibilidade afeta todo o País e inclui a prestação dos serviços administrativos como o agendamento, a emissão e a entrega de passaportes, além do agendamento e o atendimento relacionados ao registro de estrangeiros.