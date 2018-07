Sistema de saúde brasileiro será analisado em prova O sistema de saúde brasileiro vai passar a ser sabatinado, a exemplo do que ocorre na educação. O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, encomendou à Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) a formulação de um sistema capaz de avaliar a qualidade do atendimento, a eficácia das medidas de prevenção e o desempenho dos profissionais. "Hoje nesta área não temos nenhum indicador preciso", afirmou o ministro. "Dispomos apenas de índices como mortalidade, expectativa de vida. É preciso mais", completou. A expectativa é de que este formato seja aplicado periodicamente, em todo o País. Os resultados desta espécie de "Prova Brasil da Saúde" já têm um destino certo. Eles devem servir de instrumento para avaliar - e justificar - correções e punições de administradores que não usarem de forma correta recursos para a saúde. Temporão afirma que a "Prova Saúde" deverá ter os resultados divulgados de forma nacional, a exemplo do que ocorre com as avaliações feitas pelo Ministério da Educação.