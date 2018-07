Sistema de seleção tem 15% de vagas ociosas

Das 47,8 mil vagas oferecidas pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), 15%, ou 7.111, não foram preenchidas. Apesar do índice e dos vários erros acumulados ao longo do processo, a secretária de Educação Superior do MEC, Maria Paula Dallari, afirmou que o Sisu foi bem-sucedido.

"As 51 instituições (que aderiram ao Sisu) confirmaram que vão continuar participando do processo", disse a secretária ontem, ao fim de uma reunião com representantes das universidades para discutir o sistema.

Para Maria Paula, os problemas podem ser resolvidos. "O importante é que o Sisu otimiza o processo de acesso às instituições de ensino superior."

No domingo, 30 alunos que não haviam sido aprovados no Sisu foram erroneamente convocados para fazer a matrícula. O problema, segundo a secretária, teve como ponto de partida um conjunto de seis liminares concedidas a candidatos de diversas instituições, garantindo o direito à matrícula. No início, as vagas garantidas a esses alunos foram consideradas disponíveis e, com isso, um número maior de candidatos foi chamado.

Maria Paula disse que a situação dos alunos vem sendo acompanhada pelas instituições de ensino caso a caso. "É bastante provável que eles sejam chamados nos próximos dias. Há um residual de vagas", disse.

A secretária avalia que as pouco mais de 7 mil vagas ociosas deverão ser preenchidas rapidamente. "Há 136 mil candidatos na fila de espera. A expectativa é que, até o fim da semana, 95% das vagas já estejam ocupadas." Ela argumentou ainda que, das vagas ociosas, boa parte é destinada para ações afirmativas.

Segundo o MEC, houve uma tendência de crescimento na mobilidade acadêmica. Até a terceira etapa, dos 33.039 alunos que haviam se matriculado, 8.353 optaram por estudar fora do Estado de origem. "A taxa de mobilidade foi de 25%. Antes do Sisu, o porcentual era de 1%."