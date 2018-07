Sistema do Enem tem nova falha

ESPECIAL PARA O ESTADO

Um problema técnico no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), registrado no domingo, fez com que estudantes não classificados para vagas em instituições federais de ensino superior aparecessem como convocados para matrícula. Alunos que viram seus nomes na lista de espera chegaram a procurar as instituições ontem e anteontem, mas não puderam preencher a vaga.

Os candidatos são selecionados por meio da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), cujo processo vem enfrentando uma série de problemas desde o início das inscrições, em junho do ano passado. O Enem chegou a ser cancelado, em outubro, após o Estado avisar ao Ministério da Educação que a prova tinha vazado (mais informações nesta página).

No domingo, o MEC registrou um colapso no sistema que durou 20 minutos - entre as 14h e 14h20 - por causa de um "desalinhamento". O problema ocorreu após as mudanças efetuadas por um funcionário. O ministério não soube informar o número de alunos afetados.

De acordo com a assessoria da pasta, decisões judiciais determinaram a exclusão da lista de espera dos estudantes que estavam com pendências em suas matrículas, tais como documentos inválidos. Se eles continuassem na lista, as universidades e institutos federais não os matriculariam - daí a decisão de retirá-los.

Como as decisões judiciais são de primeira instância e cabe recurso, o MEC acredita que é possível haver outras modificações na lista de espera divulgada no domingo.

Hoje, a secretária de Ensino Superior do MEC, Maria Paula Dallari, fará um balanço do sistema e deve divulgar o número de alunos prejudicados.

Decepção. Pelo menos cinco alunos estiveram ontem no câmpus da Universidade Federal do ABC (UFABC) reclamando de terem sido retirados da lista. A história se repetiu em outras instituições federais, como a Universidade Federal Tecnológica do Paraná, a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e a Federal dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri.

Na Federal do Piauí, cinco candidatos também voltaram para casa depois de não conseguirem efetuar a matrícula. Alguns estavam com cópias das listas em que constavam seus nomes na relação de aprovados. "As pessoas entenderam que a instituição não teve culpa", disse a diretora de administração acadêmica da Federal do Piauí, Lourdes Nunes. Segundo ela, a universidade teve de acatar dois casos judiciais para a reserva de vagas.

"Foi horrível, nunca pensei que ia acontecer uma coisa dessas", afirma Mariana Cruz, de 21 anos, candidata a uma vaga de Farmácia na Unifesp. Segundo ela, o número de vagas caiu de 48 para 39. Mariana está em 40.º lugar. A redução repentina no número de vagas também assustou Victor Oliveira, de 18 anos, candidato ao curso de bacharel em Ciência e Tecnologia da UFABC. Ele ficou na 65.ª posição, mas o número de vagas caiu de 79 para 42. "Primeiro encontrei um "Parabéns" no site e, depois, um "Infelizmente você não foi aprovado"", conta.

Alguns pensam em recorrer à Justiça. É o caso de José Eduardo Martin, 18 anos, que viu as vagas de Medicina na Universidade Federal de Mato Grosso caírem de 24 para 11.

Este ano, só um exame

A edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de meio de ano foi suspensa pelo MEC. O ministro Fernando Haddad alegou falta de tempo para organizar a prova com segurança.

CRONOLOGIA

Os tropeços do processo

19 de julho de 2009

Baixo número de inscritos

O MEC previa 6 milhões, mas número ficou em 4,1 milhões.

23 de setembro de 2009

Local de prova distante

Candidatos são colocados em escolas a 50 km de casa.

1º de outubro de 2009

Cancelamento do exame

"Estado" denuncia vazamento do Enem e MEC cancela a prova. Os 4 milhões de inscritos são prejudicados e o prejuízo financeiro é de R$ 30 milhões.

7 de outubro de 2009

Instituições desistem

de usar nota do Enem

Com o adiamento da prova, USP, Unicamp e outras universidades desistem de usar o Enem, o que contribuiu para abstenção recorde (37,7%).

6 de dezembro 2009

Gabarito errado

Um gabarito trocado ficou no ar por horas no site do MEC.

29 de janeiro de 2010

Sisu estreia com falhas

Sistema online de seleção para instituições federais fica congestionado e muitos estudantes não conseguem se cadastrar no 1.º dia.

3 de fevereiro de 2010

Alunos com notas erradas

MEC corrige notas de 900 estudantes que estavam erradas por problemas de digitalização. Pelo menos três estudantes que não tiveram a nota divulgada ganharam liminares na Justiça para obter vaga.