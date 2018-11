Sistema frontal mantém tempo chuvoso na região Sul

Nas demais áreas de São Paulo e de Mato Grosso do Sul e no sul de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, as pancadas poderão ser fortes a partir da tarde. Em grande parte do Amazonas, em Roraima, Amapá, norte do Maranhão, do Piauí e do Ceará e no Rio Grande do Norte, áreas de instabilidade vão deixar o céu nublado com pancadas de chuva.

O dia será de sol entre nuvens em Goiás, no leste de Mato Grosso, no centro-sul do Tocantins, demais áreas do Sudeste e em grande parte da Bahia, onde a umidade do ar estará baixa. Nas demais regiões do País vão ocorrer pancadas de chuva de forma isolada.