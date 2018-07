Sistema logístico da Vale para Ásia estará a pleno vapor em 2014

A estratégia da maior produtora de minério de ferro do mundo inclui os mega navios Valemax, estações de transferência de minério e centros de distribuição.

"Com a entrada em operação da nossa segunda estação de transferência de minério prevista para o primeiro trimestre de 2013, do centro de distribuição na Malásia e de toda nossa frota de navios Valemax, a Vale estará totalmente preparada para atender aos mercados asiáticos em igualdade de condições com seus competidores situados na região", disse o diretor executivo de Ferrosos e Estratégia da Vale, José Carlos Martins.

A afirmação foi feita em comunicado para informar que o navio Vale Minas Gerais atracou na quarta-feira pela primeira vez no porto de Villanueva, em Mindanao, nas Filipinas, uma alternativa da empresa para transportar minério de ferro até a Ásia, onde encontra restrições nos portos da China para os seus mega navios.

Esta foi a viagem inaugural do Vale Minas Gerais, parte de uma frota de navios Valemax que atualmente soma 18 embarcações entre próprias e afretadas.

Os navios Valemax, que são os maiores mineraleiros do mundo com capacidade para transportar até 400 mil toneladas de minério de ferro, são parte fundamental da estratégia da Vale para diminuir o custo de transporte transoceânico do minério vendido para os clientes da Ásia.

Isso porque a Austrália, o principal exportador global de minério de ferro, está mais perto da Ásia do que o Brasil.

Em entrevista no final de agosto, Martins afirmou que cerca de 70 por cento das cargas entregues pela Vale na China estavam sendo feitas por meio de embarcações próprias ou contratadas por longo prazo. Também disse que a infraestrutura alternativa aos Valemax ficaria pronta até 2013.

Com o porto de Villanueva, já são sete os portos que recebem os Valemax.

Até agora, os navios atracam nos portos de Tubarão e Ponta da Madeira (Brasil), Taranto (Itália), Roterdã (Holanda), Sohar (Omã) e Oita (Japão), além da estação flutuante de transferência de minério em Subic Bay, nas Filipinas.

Ao final de 2013, a Vale espera contar com 35 navios com capacidade de 400 mil toneladas disponíveis para realizar o transporte de minério de ferro --19 próprios e 16 afretados pela Vale em contratos de longo prazo.

O produto transportado pelo Vale Minas Gerais será destinado à siderúrgica japonesa JFE Steel, um dos maiores clientes da Vale.

Martins observou ainda a JFE é a mais nova siderúrgica a se beneficiar das vantagens de escala e eficiência do Valemax. Já receberam a carga transportada pelos navios as siderúrgicas Ilva, ThyssenKrupp, Rogesa e Nippon Steel.

"Estamos em negociações avançadas para que outros clientes e outros portos também se beneficiem das vantagens desses navios", afirmou Martins.

O Vale Minas Gerais foi carregado no final de agosto no Terminal Marítimo de Ponta da Madeira, no Maranhão.

A Vale anunciou na véspera uma queda na sua produção no terceiro trimestre.

Às 13h24, as ações operava em queda de 0,72 por cento, enquanto o Ibovespa caía 0,48 por cento.

(Por Roberto Samora)