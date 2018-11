Sistema para emissão da CNH será mais rígido em SP

Hoje, parte desses processos é iniciada no consultório médico e apenas uma digital é usada. O objetivo agora é tornar o processo mais informatizado, ágil e seguro. O processo entrou em funcionamento no restante do Estado ao longo deste ano. Uma das práticas que o Detran tenta coibir é o uso do dedo de silicone, quando o solicitante, em conluio com a escola de formação de condutores, por exemplo, registra a digital em um pedaço de silicone para que tenha presença na aula obrigatória sem aparecer.

Autoescolas e despachantes continuam podendo ser acionados pelos motoristas para auxiliá-los no processo. Contudo, o novo sistema permite que o motorista faça sua solicitação pela internet e já marque a data para comparecer ao Detran. Para o delegado Ricardo Petisco, da Divisão de Habilitação e coordenador da chamada e-CNHsp, o novo sistema pode eventualmente trazer certo desconforto no início. "Mas é para o usuário ser melhor atendido." Caso sejam detectados problemas, a Prodesp poderá aperfeiçoar o sistema. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.