Sistema Solar é mais velho que o imaginado

A análise de um meteorito achado na África revelou que o Sistema Solar pode ter se originado quase 2 milhões de anos antes do que se pensava, segundo artigo na Nature Geoscience. As chamadas inclusões minerais do meteorito são os restos sólidos mais antigos já encontrados; acredita-se que se formaram pouco após o nascimento do Sol. A pesquisa, da Universidade do Arizona, estima que o Sistema Solar surgiu há 4,568 bilhões de anos.