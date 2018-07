Sistemas da TAM retornam, mas atrasos devem se manter Depois de ficar fora do ar desde o início da manhã desta segunda-feira, em todo o mundo, o sistema usado pela TAM para a realização de check-in voltou a funcionar às 8h25, informou a companhia. Os reflexos do problema ocorrido, no entanto, que inclui filas nos guichês e atrasos de voos, devem durar por quase todo o dia, na previsão da própria companhia aérea.