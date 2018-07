Sistemas locais e federal serão interligados Uma equipe do Ministério da Saúde desenvolveu uma ferramenta que poderá fazer a ligação entre os sistemas locais e o federal, chamada barramento. De acordo com a secretária-executiva do Ministério da Saúde, Márcia Bassit, ele pode entrar em funcionamento neste ano. Será preciso adotar uma ferramenta que permita que todos os sistemas usem a mesma linguagem.