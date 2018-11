Sisu abre hoje consulta a vagas pelo Enem O Ministério da Educação (MEC) abre hoje, oficialmente, o acesso à relação de vagas e cursos no Sistema de Seleção Unificada (Sisu). O sistema centraliza ofertas de vagas das instituições públicas de educação superior para candidatos participantes do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem). O endereço é sisu.mec.gov.br. Mesmo antes da abertura do Sisu, a relação já foi colocada no site do MEC, como o Estado adiantou.