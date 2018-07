Sisu abre inscrições para 108 mil vagas em universidades

Para se inscrever, os candidatos que prestaram o Enem de 2011 devem acessar o site http://sisu.mec.gov.br/. Depois de clicar no link ''Fazer inscrição'', eles precisam preencher os campos com o número de inscrição no exame e a senha cadastrada no sistema. Também é necessário preencher um formulário de segurança.

O maior número de cadeiras disponíveis (64 mil) está nos cursos de bacharelado. Os candidatos podem se inscrever no Sisu até 12 de janeiro. O resultado da primeira chamada será divulgado no dia 15 de janeiro.

Ao acessar o sistema, o estudante deve escolher duas opções de curso, indicando sua prioridade. Diariamente, o sistema divulga a nota de corte preliminar de cada curso com base na nota do Enem dos candidatos que pleiteiam as vagas. Durante esse período, o participante pode alterar essas opções se achar que tem mais chances de ser aprovado em outro curso ou instituição.

Ao todo, 95 instituições públicas de ensino superior participam da oferta do Sisu para o primeiro semestre de 2012. São 42 universidades federais, 13 instituições estaduais e 39 institutos federais de educação profissional, além da Escola Nacional de Ciências Estatísticas, administrada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). (As informações são do site estadão.com.)