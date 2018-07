Sisu antecipa divulgação da lista de aprovados

Mais uma vez, o bacharelado de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal do ABC teve o maior número de inscritos, com 11.919 estudantes tentando uma das 671 vagas restantes. Em segundo lugar ficou Administração da Federal Rural do Rio de Janeiro, com 7.149 candidatos.

A nota final, a classificação no curso escolhido e os documentos para matrícula estão disponíveis a partir de hoje no site do Sisu.

As matrículas acontecem entre os dias 23 e 26. Apenas depois de encerrada essa segunda etapa de matrículas o MEC saberá se uma terceira será aberta, mas essa é a maior probabilidade. A impressão inicial do governo era de que a segunda etapa já teria apenas vagas residuais, mas sobraram mais de 60% das vagas da primeira rodada.