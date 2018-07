Sisu bate recorde com 798 mil inscrições em 12 horas

Desde a meia-noite, 415.170 estudantes se candidataram. O prazo para concorrer a uma vaga termina às 23h59 da próxima quinta-feira, 12. Podem se inscrever participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2011 com nota diferente de zero na redação.

O Estado com maior número de inscrições foi o Rio de Janeiro, com 136.297, seguido por Minas Gerais com 90.443, São Paulo com 77.447, e Rio Grande do Sul, com 50.069. O candidato pode fazer até duas opções de cursos, nas respectivas instituições.

Para inscrever-se o candidato deve acessar o sistema do Sisu no portal do programa. O candidato deverá informar o número da inscrição e a senha usados no Enem de 2011. Caso não se recorde de sua senha, poderá recuperá-la na página do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep).