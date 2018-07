Sisu: curso de Arquitetura em SP é o mais concorrido Arquitetura e Urbanismo, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, foi o curso mais concorrido entre as instituições superiores que ofertaram 100% das vagas pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) deste ano. Cada vaga foi disputada por 312,55 candidatos. Em segundo lugar, veio o curso de Medicina da Universidade Federal do Acre, com 210,35 candidatos por vaga.