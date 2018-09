Sisu divulga amanhã primeira chamada de aprovados O resultado da primeira chamada do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) será divulgado amanhã, no site sisu.mec.gov.br. As matrículas devem ser feitas nas instituições federais de ensino superior, entre os dias 23 e 24. O estudante aprovado nessa primeira chamada será automaticamente retirado do sistema, mesmo que não se matricule. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.