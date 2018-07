Sisu fez crescer abstenção na Unicamp

O coordenador executivo do vestibular, Maurício Kleinke, atribuiu o aumento da abstenção à divulgação do resultado do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), publicado na sexta-feira. O candidato que já garantiu vaga por meio do Enem pode ter se desestimulado a fazer a prova.

Tanto é que a cidade onde houve o maior índice de faltosos foi Fortaleza, Ceará. Dos 178 estudantes esperados, 48 não compareceram (abstenção de 26,97%). Todas as vagas da Universidade Federal do Ceará (UFC) são preenchidas por quem fez o Enem. A instituição foi a que mais recebeu inscrições no Sisu.

Os candidatos responderam ontem a 12 questões de língua portuguesa e literatura e a outras 12 de matemática. Na opinião dos professores de cursinho ouvidos pela reportagem, a prova foi exigente e bem elaborada. "A Unicamp não cobra a nomenclatura pela nomenclatura. É a gramática contextualizada", afirma o professor de português Eduardo Calbucci, do Anglo. "E todas as questões de literatura foram baseadas nos livros de leitura obrigatória." Calbucci ressaltou que a prova foi trabalhosa, como de costume.

A Unicamp também manteve o mesmo padrão dos anos anteriores em matemática, na avaliação de Rodolfo Pereira Borges, do Oficina do Estudante, de Campinas. "Não foram questões tão conteudistas como as da Fuvest (que seleciona para a USP). Exigia do aluno entender o contexto do exercício."

A segunda fase continua hoje, com as provas de ciências humanas e artes e de língua inglesa. Amanhã é a vez da prova de ciências da natureza. Os candidatos concorrem a 3.444 vagas em 66 cursos da Unicamp e 2 cursos da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp). / CARLOS LORDELO e ROSE MARY DE SOUZA, ESPECIAL PARA O ESTADO