Sisu: nº de vagas sobe 19% e chega a 129 mil

No site sisu.mec.gov.br, os candidatos conseguem pesquisar as cadeiras disponíveis por cidade, curso e instituição. Só para Medicina, por exemplo, são oferecidas 1.830 vagas.

As inscrições no Sisu começam em 7 de janeiro, somente pela internet (veja ao lado). Para se candidatar às vagas o aluno deve ter feito o Enem de 2012 e não ter tirado zero na prova de redação. Os boletins individuais do exame devem ser divulgados hoje.

Opções. O candidato a uma vaga pode fazer até duas opções de curso no Sisu. Diariamente, o sistema divulga a nota de corte preliminar de cada carreira com base na nota dos alunos que pleiteiam as vagas.

O estudante também deverá especificar uma entre as três modalidade de concorrência existentes. Ele poderá disputar as vagas destinadas à ampla concorrência, as cadeiras reservadas para cotistas ou aquelas separadas para as demais ações afirmativas adotadas pelas instituições.