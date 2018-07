Sisu registra mais de 1,6 milhão de inscrições até hoje

O Estado do Rio de Janeiro continua com o maior número de inscrições, com 239.061, seguido por Minas Gerais, com 184.087 e São Paulo, com 152.827.

Cada estudante pode fazer sua inscrição em até dois cursos. São 108.552 mil vagas em 95 instituições públicas de ensino superior, em todo o País.

Para inscrever-se o candidato deve acessar o sistema do Sisu no portal do programa e informar o número da inscrição e a senha usados no Enem de 2011.

No endereço eletrônico, o candidato pode informar-se sobre o funcionamento do sistema, os passos para fazer a inscrição, calendário do processo - chamadas, matrículas e lista de espera - e acessar guia para tirar dúvidas. (Equipe AE)