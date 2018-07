Sisutec vai abrir 291 mil vagas em cursos do Pronatec

As vagas ofertadas pelo Sisutec dizem respeito a cursos oferecidos por instituições federais de educação profissional e tecnológica, escolas técnicas vinculadas a universidades federais, escolas técnicas estaduais e municipais, serviços nacionais de aprendizagem, instituições de ensino superior privadas e escolas técnicas de nível médio privadas. O objetivo do Pronatec é qualificar mão de obra para o mercado de trabalho. Em relação à edição anterior do Sisutec, houve um avanço de 21,5% na quantidade de vagas ofertadas. "Há uma preocupação muito grande que a oferta do Pronatec seja uma oferta de qualidade. Esse crescimento é consistente, o Pronatec é um programa que vem se consolidando, conseguimos atingir um número significativo de matrículas, especialmente nos cursos técnicos", comentou o ministro da Educação, Henrique Paim.

A região Sudeste concentra o maior número de vagas do Sisutec (162.339, ou 55,72% do total), seguida pelas regiões Nordeste (42.086), Sul (40.456), Centro-Oeste (33.897) e Norte (12.470). Só no Estado de São Paulo, serão ofertadas 86.395 vagas. Do total de vagas ofertadas pelo Sisutec, 246.228 são de responsabilidade de instituições privadas (84,5% do total). Entre os eixos tecnológicos do Sisutec estão ambiente e saúde, informação e comunicação, gestão e negócios, processos industriais, segurança, turismo e infraestrutura. De acordo com Paim, o orçamento do MEC para as ações do Pronatec neste ano é da ordem de R$ 3 bilhões.

O Pronatec já alcançou ao todo mais de 6 milhões de matrículas - 1,7 milhão em cursos técnicos e 4,3 milhões em cursos de formação inicial e continuada. O objetivo do governo Dilma Rousseff é chegar a 8 milhões de matrículas até o final deste ano. De acordo com o ministro da Educação, a presidente Dilma manterá a agenda de viagens Brasil afora para entregar diplomas para alunos formandos do programa.

Cronograma.

O MEC deverá divulgar o resultado da primeira chamada do Sisutec no dia 25 de março. A matrícula deverá ser feita entre os dias 26 e 28 de março, com o resultado da segunda chamada sendo divulgado no dia 1º de abril. As vagas remanescentes, por sua vez, ficarão disponibilizadas a interessados de 7 a 13 de abril - nesses casos, não será exigida a participação no Enem 2013.