Site ajuda a manter resoluções de ano novo

NOVA YORK - Quem fez resoluções para o ano novo agora tem um site para ajudar a organizar e cumprir as metas estabelecidas. O Stickk.com permite que usuários criem planos e oferece recompensas e punições para o desempenho.

Jeff Mines, que já chegou a pesar 110kg, agora tem um peso normal, uma dieta balanceada e um estilo de vida saudável. Entretanto, como se sente "tentado todo santo dia" a recair e voltar aos seus hábitos anteriores, resolveu se registrar no site.

O fundador do Stickk.com, Jordan Goldberg, 27, disse que o princípio do site é o fato de as pessoas se sentiram mais comprometidas com suas resoluções quando sabem que estão sendo acompanhadas por outras pessoas.

