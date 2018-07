Site ajuda homens com câncer de mama a enfrentar estigma e isolamento

Um site britânico está tentando ajudar homens com câncer de mama a enfrentar estigma e isolamento.

A página www.healthtalkonline.org entrevistou vários pacientes masculinos que tiveram a doença e constatou um isolamento entre estes pacientes.

Na maioria dos casos, os outros pacientes das clínicas especializadas em tratamento de câncer de mama eram só mulheres.

Um dos pacientes entrevistados pelo site conta que "em um dos folhetos de informações que recebi antes da cirurgia, a recomendação era para trazer um sutiã macio", ou seja, um objeto feminino.

Outro entrevistado, cujas declarações também para a página, contou que foi comprar os remédios em uma farmácia mas a farmacêutica disse que o medicamento era apenas para mulheres.

Kate Hunt, do Conselho de Pesquisa Médica de Glasgow e que participou da pesquisa, conta que as pessoas "não tem muito cuidado".

"Às vezes um homem, chamado para uma consulta, é chamado de senhora ao invés de senhor", acrescentou.

Hunt entrevistou 33 pacientes diagnosticados com a doença para o site.

Uma das sugestões dos pesquisadores do site é uma mudança no tradicional laço rosa, símbolo do mês de luta contra o câncer de mama. O laço receberia um ponto azul, para lembrar que os homens são afetados em cerca de 1% dos casos.