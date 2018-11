Site americano diz que USP é opção para 'burros'

Quem é festeiro ("the party people"), por exemplo, deve considerar a Universidade de Barcelona; os fanáticos pelo meio ambiente ("the tree-huggers") devem se matricular na Universidade de Tóquio. Já a USP é recomendada para os "jocks" - gíria americana para alunos que gostam de praticar esportes, têm boas habilidades sociais e não são muito brilhantes.

Segundo uma das definições do UrbanDictionary.com, site de referência para gírias, jocks são "dumbass athletes who get all the chicks in high school", isto é, "atletas burros que ficam com todas as garotas no ensino médio".

"Localizada em uma cidade de mais de 20 milhões de pessoas, a USP é quase uma cidade em si", diz o texto. "Exibe quatro hospitais e quatro museus e recebe meio milhão de visitantes por ano. Seus 86 mil alunos são mais bem conhecidos por sua pesquisa qualificada - 45% de toda a pesquisa publicada no Brasil - e, fiéis às suas raízes sul-americanas, pela paixão pelo futebol e um time bem-sucedido desse esporte. A USP está localizada numa cidade que inventou sua própria forma do belo jogo, o futebol de salão, disputa de ritmo mais intenso jogada com uma bola menor, para aprimorar habilidades técnicas."

Outros perfis incluem os "astros completos" (Universidade de Hong Kong) e os "geeks" (Instituto Federal de Tecnologia de Zurique).