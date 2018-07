O programa No Ar: Todos Pela Educação de julho já está disponível para download e traz o depoimento de Raí, ex-jogador do São Paulo e da seleção brasileira, que pede aos pais que estimulem nos filhos a leitura e o gosto pelo cinema durante as férias. Para ouvir o programa, é só acessar: www.todospelaeducacao.org.br/radios.aspx.