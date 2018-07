Site da Cetesb terá acesso facilitado a informações

O programa permite que o internauta realize pesquisas diversas sobre a poluição e crie gráficos de comparação. O usuário poderá escolher entre analisar uma ou algumas estações, um município inteiro ou uma bacia hidrográfica. Estão disponíveis dados de 41 estações automáticas de monitoramento da qualidade do ar, além de informações de outros 47 pontos de monitoramento manuais (alguns coincidem com as estações automáticas).

Os pesquisadores poderão exportar dados para o programa Excell, por exemplo, para trabalhar as informações posteriormente. Isso facilitará a vida de acadêmicos e também da Cetesb, que precisava atender diretamente cada demanda. Por meio do sistema será possível, por exemplo, verificar que no ano passado inteiro houve duas ultrapassagens do padrão para o poluente material particulado, ambas em Guarulhos. A situação é bem melhor do que em 1998, quando houve 23 ultrapassagens.

O material particulado é um conjunto de poeiras que se mantém suspenso na atmosfera, por causa do pequeno tamanho. Entre as principais fontes de emissão desse poluente estão os veículos e os processos industriais. O tamanho das partículas está diretamente associado ao potencial para causar problemas à saúde: as menores podem atingir os alvéolos pulmonares. "Mesmo em outros países, até no site da EPA (agência ambiental dos EUA), não existe algo tão completo", afirma Maria Helena Martins, gerente da Divisão de Tecnologia de Avaliação da Qualidade do Ar da Cetesb.

A ferramenta foi construída em conjunto com o Instituto de Energia e Meio Ambiente (Iema). O Iema diz que vai doar o sistema para outros Estados que se interessarem.