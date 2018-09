Site de Bethânia não é caro, diz cineasta

Três anos depois de ter uma conturbada captação de recursos aprovada pelo Ministério da Cultura (Minc) no valor de R$ 1,5 milhão para uma turnê, Maria Bethânia volta aparecer em polêmica ligada ao Minc.

O Ministério aprovou a captação de R$ 1,3 milhão para Bethânia criar um site de poemas. A notícia fez barulho durante o dia de ontem na internet. Grande parte das manifestações refletia indignação com a liberação de tal montante para um site. Bethânia não falou sobre o assunto, mas sua assessoria sim: "A relação de Bethânia com a poesia vem de sempre. E o blog ainda é um projeto."

O site, previsto para estrear em 2012, terá a coordenação do antropólogo Hermano Vianna e trará 365 vídeos dirigidos pelo cineasta Andrucha Waddington, cada um com 1 minuto de duração, em média. Eles serão inspirados em poemas e deverão ser vistos cada um em um dia diferente de 2012. Para Waddington, o valor aprovado não é alto. "Estou irritado com tanta polêmica. As pessoas não sabem quanto custa uma produção. Só o aluguel de uma câmera sai por R$ 850."

Em nota, o Ministério da Cultura confirma a aprovação, mas faz ressalvas. "Essa aprovação, que seguiu a legislação, não garante, apenas autoriza a captação de recursos. Os critérios (para a aprovação) são técnicos e jurídicos. Assim, rejeitar um proponente pelo fato de ser famoso ou não configuraria óbvia e insustentável discriminação."