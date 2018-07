Site de buscas DuckDuckGo acusa Google de boicote

A Comissão Federal do Comércio (FTC, em inglês) está investigando acusações de que o Google viola leis antitruste ao usar o poder de mercado contra os concorrentes.

Muitas das acusações são semelhantes às de Gabriel Weinberg, aluno do Massachusetts Institute of Technology (MIT) que criou o DuckDuckGo, cinco anos atrás.

Weinberg afirmou na quarta-feira que é difícil fazer do DuckDuckGo o motor de buscas padrão no Google Chrome e que o Google também coloca o concorrente em desvantagem no Android, sistema operacional para aparelhos móveis.

O Google nega qualquer violação e afirma que os usuários podem escolher o motor de busca em todas as plataformas.

Companhias, como operadoras de sites de viagem e o site de resenhas de serviços Yelp, acusaram o Google de manipular resultados de busca para conduzir o tráfego a produtos Google.

Concorrentes também acusam o Google de não liberar o acesso ao código do Android e de ilegalmente recorrer à Justiça por infração de patentes.

A FTC está analisando se há ou não provas suficientes para acusar o Google de manipular resultados de busca, mas, segundo duas pessoas próximas aos trabalhos, a agência acredita que terá mais sucesso nas outras acusações.

Weinberg, que teve uma recente reunião com a FTC mas se recusa a dar detalhes sobre ela, disse que o Android vem com o Google como default.

O DuckDuckGo está disponível em aparelhos móveis como um aplicativo, o que é menos favorável do que ser o motor de buscas padrão, segundo o desenvolvedor.

(Por Diane Bartz)