Site de consulta a notas do Enem cai e frustra alunos

O Ministério da Educação (MEC) reconheceu a possibilidade de lentidão no sistema por conta do alto número de acessos simultâneos. Segundo a Pasta, entre 8h40 e 11h, pelo menos 500 mil candidatos haviam visto suas notas. No mesmo período, o número 0800-616161, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), recebeu 3.691 ligações - das quais apenas 6% eram de reclamações contra o sistema. Ainda de acordo com o ministério, o call center do Inep está trabalhando com 200 pessoas, sua capacidade máxima.

Com a pontuação em mãos, os candidatos podem concorrer a vagas em instituições públicas de ensino superior por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que oferecerá 129.279 cadeiras no primeiro semestre de 2013. As inscrições para o Sisu começam em 7 de janeiro. Para se candidatar às vagas o aluno não pode ter tirado zero na prova de redação do Enem.

O Enem também permite aos alunos concorrer a bolsas do ProUni e fechar contrato com o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).