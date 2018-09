Site de encontros para vegetarianos é advertido por admitir carnívoros

Um website de encontros para vegetarianos recebeu uma advertência da agência reguladora de propaganda na Grã-Bretanha, a Advertising Standards Authority (ASA), após admitir que a maior parte das pessoas cadastradas come carne.

O veggiedates.co.uk usava frases como: "Conheça homens e mulheres vegetarianos solteiros procurando amor na Grã-Bretanha" e "Encontre homens e mulheres para encontros online, todos procurando relacionamentos com outros vegetarianos".

A empresa admitiu, no entanto, que a base de dados do veggiedates.co.uk é dividida com diversos outros websites de encontros e que a maioria dos usuários não é vegetariana ou vegan (pessoas que não comem qualquer produto de origem animal).

Apesar disso, o site - que pertence à empresa Global Personals, que tem um portfólio com mais de 6 mil sites de encontros e amizade - alegou que não estava enganando os clientes porque em nenhum lugar a palavra "apenas" era usada.

Uso de palavras

A agência reguladora de propaganda discordou do argumento.

"Apesar de reconhecermos que o website não afirmou ser 'apenas' para vegetarianos e vegans, consideramos que ele era claramente focado em vegetarianos e vegans com referências a vegetarianos por toda parte", dizia a declaração da ASA.

O veggiedates disse que, ao lançar o website, pretendia instalar um filtro para permitir que os usuários procurassem apenas vegetarianos. Segundo os criadores do site, isso "não foi possível", mas é algo que eles pretendem adotar no futuro.

A ASA afirmou que o Veggie Dates não deve mais indicar que o site é para vegetarianos, a não ser que a vasta maioria de seus membros seja ou pretenda ser vegetariana ou vegan.

Desde que recebeu a advertência, o site mudou sua chamada para "pessoas solteiras que levam uma vida saudável", apesar de ter mantido o nome Veggie Dates, que quer dizer encontros vegetarianos, e de ainda mencionar "encontros vegetarianos online".