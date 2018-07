Site deve acelerar expulsão de presos estrangeiros O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) vai criar um banco de dados na internet sobre presos estrangeiros no Brasil para acelerar a expulsão dessas pessoas do País. O objetivo é divulgar os inquéritos entre os órgãos responsáveis (polícias, Ministério Público e Justiça) para dar maior rapidez aos processos. Segundo Luciano Losekann, juiz auxiliar da presidência do CNJ, o banco de dados será criado até setembro. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.