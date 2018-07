Site dizia ajudar índios, mas tribo não recebeu nada

O site www.amazon-indians.org informa estar vendendo fotografias e vídeos com imagens de índios do Vale do Javari, no extremo oeste do Amazonas, para "ajudar os nativos". A organização União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (Univaja), porém, nega receber qualquer doação e entrou com representação no Ministério Público Federal para proibir a comercialização das imagens.

No site, há imagens de rituais dos povos matis, marubo e mayoruna, três das principais etnias que habitam a área. O texto informa que já foram arrecadados U$ 300 mil para criar projetos nas aldeias dos povos indígenas do Vale do Javari. Em um dos espaços do site, imagens de um ritual são oferecidas por US$ 19, mais custo do envio.

"Há várias pessoas que vão até a aldeia e tiram fotos, mas não autorizamos publicações em sites, revistas, jornais ou muito menos a comercialização", disse o diretor da Univaja, Eliésio Vargas, da etnia marubo. Ele disse que soube do site há duas semanas, quando recebeu um alerta na internet com o nome dos povos indígenas fotografados. "Não sabemos desde quando o site está no ar."

Segundo Vargas, que conhece todos os indígenas das imagens, alguns se lembram de ter sido fotografados entre 2006 e 2007 por um estrangeiro que esteve nas aldeias. Para Vargas, esse tipo de exploração é fácil, já que o acesso é livre às aldeias e não há fiscalização da Fundação Nacional do Índio (Funai).

A reportagem entrou em contato com a Funai, mas não obteve resposta. No site, o responsável pela comercialização das imagens é Dan James Pantone.

Em contato por e-mail com Pantone, ele respondeu que trabalha com as entidades indígenas Matses, Amas e Fundação Matis "no Brasil e Peru". Nenhuma delas existe no País. Ele não respondeu se tem autorização da Funai para o trabalho de divulgar e vender as imagens.

Pantone informa ser diretor de uma associação, a Aidesep, no Peru, mantida pela britânica Rainforest Foundation. "As vendas dos vídeos têm sido pequenas e insignificantes, mas me permitem manter o site para educar as pessoas sobre os indígenas do Javari", diz.

FORA DO AR

Pantone afirma que seu contato com os marubo é Clóvis Marubo. O Estado tentou localizá-lo, mas seu celular estava desligado. Ontem, a reportagem fez várias tentativas, mas não conseguiu acessar a página.

A Terra Indígena Vale do Javari tem 8,5 milhões de hectares e sempre atraiu fotógrafos e cinegrafistas estrangeiros, especialmente porque abriga o povo korubo, contactado pela Funai em 1996.

