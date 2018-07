Site do governo de SP é hackeado por manifestantes O site da Secretaria de Estado da Educação de São Paulo foi hackeado por manifestantes contra o aumento das passagens do transporte público na capital na madrugada desta quinta-feira, 13. Eles substituíram o conteúdo original do site com mensagens chamando para o protesto que ocorrerá à tarde. Nenhum movimento ou pessoa se identificou como autor da invasão.