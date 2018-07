Site do metrô ignora filas ao simular trajetos

A maior diferença anotada pela reportagem foi de 34 minutos, da Estação Tietê (Linha 1-Azul) para a Estação Giovanni Gronchi (Linha 5-Lilás). A menor foi de 11 minutos, entre as Estações Santo André da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e a Barra Funda.

A ferramenta que informa os tempos de viagem fica no topo do site da companhia (www.metro.sp.gov.br). Nela, é possível programar a viagem com antecedência, selecionando as estações de embarque e desembarque em todas as paradas do Metrô e da CPTM. O guia informa quais são as estações em que é preciso fazer baldeação e quais são os custos da viagem, além de indicar que o tempo apresentado é o menor, entre a origem e o destino. O site tem 196 mil acessos por mês e 35% dos visitantes (cerca de 70 mil) entram no simulador de trajetos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.