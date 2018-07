Site do Paladar estréia hoje com entrega de prêmio A 3ª edição do Prêmio Paladar acontece hoje, às 21 horas, e toda a premiação poderá ser acompanhada ao vivo, diretamente do hotel Grand Hyatt, em São Paulo, pela TV Estadão. A apresentação fica a cargo do ator Dan Stulbach. Na terça-feira, circula com o jornal um caderno especial com todos os vencedores. Durante o prêmio, você pode conferir ainda mais uma novidade: o novo site do Paladar. Com muitas notícias, blogs, receitas, dicas sobre vinhos, informações sobre chefs e restaurantes, o site traz, além das matérias da edição impressa, um conteúdo exclusivo, bem ao gosto dos aficionados por gastronomia e bebidas, sem contar o apurado visual. A informação está estruturada em sete canais: Reportagens, Receitas, Restaurantes, Vinhos, Chefs, Vídeos, Blogs. Os leitores também poderão participar, com suas receitas e, futuramente, com a seção Meu Paladar - onde o usuário poderá organizar suas contribuições, comentários e reportagens prediletas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.