Site faz simulado para o Enem 2011 O site educativo Universia Brasil (http://www.universia.com.br) preparou um simulado para os candidatos ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano. A prova é baseada em edições anteriores do Enem, realizadas em 2009 e 2010, que também estão disponíveis na página. O simulado tem 90 questões divididas em quatro áreas, nos mesmos moldes do exame. Enquanto faz a prova, candidato saberá o tempo que usa em cada questão, além de ter acesso à pontuação final. A edição do Enem deste ano ocorre nos dias 22 e 23 de outubro.