Site Groupon oferece carteira de estudante

"Carteirinha de estudante, de R$ 20 por R$ 10, na URE, com frete. Cinemas, teatros, shows, eventos culturais, estádios e mais 2,5 mil lugares com até 50% de desconto." No ar do fim de semana à meia-noite de ontem no site de compras coletivas Groupon, o anúncio provocou a ira de produtores culturais lesados pela lei da meia-entrada. Até as 19 horas de ontem, 1.291 pessoas haviam comprado o documento.

URE é a sigla da União Representativa dos Estudantes e Juventude do Brasil. Nascida há 16 anos, a entidade emitiu 5 milhões de carteirinhas somente neste ano, em suas representações de todos os Estados.

De acordo com a URE, cerca de 150 mil falsários tentaram tirar o documento em 2011 - eles tiveram o pedido negado por falta de comprovante das entidades de ensino.

Produtores culturais estimam que, no Rio, cerca de 80% do público geral pague meia, contando estudantes, idosos, farsantes e outros casos. No Rock in Rio, por exemplo, 75% dos ingressos vendidos foram meia-entrada.

As fraudes muitas vezes tornam exorbitantes os preços dos ingressos para quem paga o valor cheio.

O diretor secretário da URE, Renato Ribeiro, explica que qualquer um pode fazer a compra no Groupon, mas a carteirinha - expedida em duas semanas e válida por um ano - só é emitida depois que a pessoa anexa documentação provando que é estudante e seu nome é checado "no banco de dados público do Ministério da Educação".

"Se a comprovação não chegar em 60 dias, a carteirinha não é emitida e o dinheiro gasto no Groupon é devolvido. Desenvolvemos um sistema de R$ 600 mil que compila os dados que recebemos de quem comprou e cruza com os do MEC. São mais de 15 itens checados", afirmou Ribeiro.

A questão é que o MEC não tem um banco de dados acessível ao público. Segundo o ministério, os dados dos 51 milhões de estudantes da educação básica e 5,4 milhões de universitários são compilados por ocasião dos censos, mas nunca repassados.

"Isso tem toda a cara de fraude. Antes da meia-entrada, o movimento estudantil era combativo; depois, virou o movimento das carteirinhas", criticou Daniel Alcarria, da União Regional de Estudantes da Grande São Paulo.

Entidades como a União Nacional dos Estudantes (UNE) e a Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes) tacham a URE de "mercantilista".

Legislação. A meia-entrada não é regulamentada por lei federal e, por isso, cada Estado trata do tema de uma maneira.

Para unificar as regulamentações, o assunto está em discussão na Câmara dos Deputados. Os produtores endossam a proposta de que a emissão das carteiras seja pela Casa da Moeda. Também defendem a instituição de uma cota que limite a meia-entrada em 40%.

Já o Estatuto da Juventude, que será votado no Senado, prevê a meia-entrada para quem tem entre 15 e 29 anos.