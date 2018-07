Site israelense coloca suástica sobre foto do papa Um site israelense mantido por simpatizantes do partido governista Kadima publicou nesta segunda-feira uma fotomontagem em que o papa Bento 16 aparece usando um emblema nazista. A imagem já foi substituída por uma foto em que Bento 16, sorridente, aparece acima de uma multidão na praça de São Pedro, no Vaticano. O site Yalla Kadima disse que a troca foi feita a pedido da chanceler Tzipi Livni, indicada para ser a futura primeira-ministra do país. "Tzipi Livni condena isso fortemente, e estamos trabalhando para remover esta foto vergonhosa. Nós nos opomos a isso fortemente. Isso não representa o Kadima", disse o porta-voz Amir Goldstein, logo antes da troca da imagem. Muitos judeus estão indignados por causa da recente defesa que o papa alemão fez de seu antecessor Pio 12, acusado de fazer vista grossa às atrocidades nazistas durante o seu pontificado (1939-58). O Yalla Kadima se apresenta como um portal para "ativistas e apoiadores" do partido Kadima. A fotomontagem de Bento 16 com a suástica havia sido publicada junto com um artigo sobre o polêmico processo de beatificação do papa. No sábado, o Vaticano pedira a católicos e judeus que deixem de criar "pressão" por causa desse assunto. Em 2007, a Congregação da Causa dos Santos aprovou as "virtudes heróicas" de Pio 12, o que permite sua beatificação. Mas o papa ainda não sancionou um decreto canônico nesse sentido. Apesar disso, Bento 16 diz repetidamente que Pio 12 trabalhou "secreta e silenciosamente" durante a 2a Guerra Mundial para "evitar o pior e salvar o maior número possível de judeus." Na segunda-feira, o presidente de Israel, Shimon Peres, disse que "se o ex-papa Pio 12 ajudou os judeus, isso pode ser provado, mas se não, também deveria ser provado." "Conheço o atual papa e estou convencido de que ele se aprofundará no assunto e que todos podemos conviver com os fatos e com quaisquer conclusões que sejam tiradas", disse Peres a jornalistas. (Por Jeffrey Heller)