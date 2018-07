Site mostra 'bebês grandes' brincando com 'pais pequenos'

Um site na internet está publicando fotos manipuladas de pais e filhos, com os rostos trocados. O site manbabies.com - ou homem-bebês, em português - mostra imagens de pais brincando com os seus filhos. O detalhe é que o rosto de cada um é recortado com softwares de edição de imagens e colocado no corpo do outro, resultando em fotos geralmente cômicas. Além de publicar fotos manipuladas pelos próprios usuários, o site também oferece um serviço gratuito de manipulação das fotos. A principal regra é que "a foto precisa ter tanto um homem como um bebê." O site pede que as pessoas mandem fotos em que o rosto apareça completamente, sem nenhuma sombra ou obstáculo, e também faz um apelo para que não se mande nada de mau gosto. Um dos criadores explica no site que teve a idéia de promover as fotos de homens-bebê depois de passar uma noite surfando pela web até "chegar ao fim da internet". BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.