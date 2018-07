Site ofertará vaga a bolsistas do Ciência sem Fronteiras

Também será lançado um portal de acompanhamento do CsF, que, segundo o governo, dará "maior transparência" à divulgação dos dados de execução do programa. "A ferramenta consolida as principais informações sobre as bolsas já implementadas pelo CNPq e pela Capes e uma grande e variada quantidade de dados complementares sobre o programa como quantitativos das modalidades de bolsas, países de destino dos bolsistas, instituição de origem, distribuição das bolsas por gênero, entre outros", diz notícia publicada no site do CNPq.

Durante o evento será apresentada a nova modalidade de graduação denominada Bolsa de Desenvolvimento Tecnológico no Exterior, que terá duas categorias: Júnior (DEJ) e Sênior (DES). Esta bolsa será destinada a apoiar a participação de especialistas, tecnólogos e efetivo técnico-científico no desenvolvimento de projetos de pesquisa, estudos, treinamentos e capacitação em instituições de excelência no exterior, por meio de estágios e cursos.

O anúncio de uma nova parceria entre Brasil e França também integra a programação do evento. A iniciativa tem como objetivo permitir a participação de estudantes brasileiros em cursos de doutorado pleno na França, pelo período de até 36 meses, em laboratórios e empresas, segundo a regulamentação francesa.

As bolsas serão destinadas a candidatos de nacionalidade brasileira, com desempenho e potencial acadêmicos comprovados. Os candidatos devem ter diploma de mestrado adquirido há menos de três anos da data de submissão da proposta, nas áreas de pesquisa definidas pelo programa.