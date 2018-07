Site para achar amante está entre mais acessados de Parlamento britânico

Um website que se propõe a ajudar homens e mulheres casados a encontrarem parceiros para relacionamentos extraconjugais recebeu mais de 52.000 cliques de computadores do Parlamento britânico em apenas sete meses.

A informação foi revelada pelo jornal The Mail on Sunday no último fim de semana, tendo sido descoberta quando repórteres pediram a lista das páginas web mais acessadas dos computadores do Parlamento, amparados pela lei que garante o acesso a informações de interesse público na Grã-Bretanha (Freedom Information Act).

O website em questão é o Out Of Town Affairs, que promete discrição ao "colocar em contato homens e mulheres casados que estão buscando casos extraconjugais enquanto seus cônjuges estão fora da cidade".

Só em dezembro, o site teria recebido 8.457 cliques de computadores usados por parlamentares, seus assessores e funcionários administrativos do Legislativo britânico - mais do que as páginas do Tesouro, do Ministério da Justiça e do Ministério da Educação, segundo o Mail.

Entre as páginas mais acessadas do Parlamento também estão sites de apostas, jogos online e redes sociais. Só o Facebook, por exemplo, teria recebido 28 milhões de acessos em um ano.

O website "i-am-bored.com" (algo como "eu-estou-entediado.com"), que publica vídeos engraçadinhos, jogos e outros passatempos, também recebeu 21.371 cliques nos últimos três meses.

Segundo um porta-voz do Parlamento britânico, cerca de 5 mil pessoas teriam acesso aos computadores da Casa.