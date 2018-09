Site permite comunicação com vítimas de SC Um mural de recados dentro do site www.desastre.sc.gov.br está permitindo que familiares e amigos de vítimas das enchentes e voluntários envolvidos com a ajuda à Santa Catarina se comuniquem e até encontrem pessoas desaparecidas. O site, segundo a Defesa Civil, permite a interação entre a população afetada e a busca de informações sobre o maior desastre da história catarinense. A orientação da Defesa Civil do Estado é para que as pessoas utilizem o espaço, não apenas para fazer comunicados, mas também para interagir. No mural, um ícone com um pequeno envelope contém o endereço eletrônico da população que faz contato. "A idéia é que própria comunidade se integre ao processo e troque informações, colaborando com os trabalhos da Defesa Civil, pois juntos somos mais fortes", ressalta o major Emerson Neri Emerim.