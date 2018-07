Site tinha autor anônimo Science Fraud, o site que divulgou acusações contra Rui Curi, foi criado em julho de 2012, com a proposta de denunciar fraudes científicas detectadas em trabalhos já publicados. A autoria do site era anônima. Seu criador só se identificou na semana passada, depois que ações legais obrigaram-no a tirar todo o seu conteúdo do ar. Era Paul Brookes, um pesquisador do Centro Médico da Universidade de Rochester.