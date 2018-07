Site vende fotos de índios brasileiros sem autorização O site www.amazon-indians.org alega vender fotos e vídeos com imagens de indígenas do Vale do Javari, no extremo norte do Amazonas, para "ajudar os nativos". A organização União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (Univaja) nega receber essa doação e entrou com representação no Ministério Público Federal para proibir a comercialização das imagens.