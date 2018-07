Site WebMD vai demitir 250 funcionários para reduzir despesas

A companhia disse que vai gastar entre 6 milhões e 8 milhões de dólares no quarto trimestre, principalmente com indenizações e com gastos relacionados à reestruturação.

A companhia também disse que pretende agilizar suas operações e concentrar seus recursos em aumentar o envolvimento dos usuários, a satisfação do cliente e inovação, além de esperar que esses esforços reduzam as despesas operacionais anualizadas em cerca de 45 milhões de dólares.

(Por Esha Dey)